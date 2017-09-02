Ради чемпионата мира — 2018 клубы из городов-хозяев поднимут со дна

Четыре клуба ФНЛ, в соответствии с требованиями ФИФА, должны в скором времени провести тестовые матчи в рамках подготовки к ЧМ-2018. По информации Лайфа, многие клубы из городов — хозяев мундиаля должны подняться в классе в преддверии главного футбольного события в истории России.

В Футбольной национальной лиге (это объединение клубов, выступающих во втором по рангу дивизионе нашего футбола) прошло пять туров. Четыре клуба — "Балтика", "Крылья Советов", "Ротор", "Олимпиец" — в этом сезоне должны провести хотя бы один тестовый матч на стадионах, которые будут принимать матчи ЧМ-2018 — желательно осенью этого года. Есть ещё "Мордовия", выступающая в ПФЛ, которой также вскоре предстоит открывать свою "Саранск-арену". Пока турнир ФНЛ — это скромные, морально устаревшие и порой откровенно "деревенские" стадионы, на которых нет комфорта. Красноярский "Енисей", один из фаворитов первенства, и вовсе вынужден принимать своих гостей в манеже. Он вмещает три тысячи зрителей, построен недавно и в целом выглядит современно, но манеж — это манеж. В футбол играют на траве и под открытым небом. Манеж — это компромисс. Причина того, что Дмитрий Аленичев и Егор Титов, тренирующие "Енисей", угодили в Красноярске под крышу, та же, что и у "Олимпийца", "Шинника" и "Ротора". Три этих волжских клуба принимают соперников в соседних городах — Дзержинске, Костроме и Астрахани. Причина? Арены этих клубов ремонтируют ради ЧМ-2018. В Ярославле команды — участницы турнира будут проводить тренировки, Волгоград и Нижний Новгород примут матчи чемпионата. У Красноярска своя история, но тоже серьёзная — ремонт стадиона затеян ради Зимней универсиады — 2019.

Дмитрию Аленичеву с "Енисеем" пока приходится ютиться в манеже, но не из-за ЧМ-2018, а из-за Универсиады-2019. Фото: Twitter/sport_ru_portal

Футбольный ЧМ в России — это 11 городов и 12 стадионов. Тесты уже сдали "Открытие-арена" в Москве, "Фишт" в Сочи, "Казань-арена" и стадион на Крестовском острове в Санкт-Петербурге. Остальным нужно как минимум приготовиться. На деле, конечно, тестировать арены в российской провинции сотрудникам ФИФА (стадионы на время чемпионата мира станут собственностью этой структуры) придётся весной будущего года. В Ростове-на-Дону, где готовность нового стадиона считается высокой, прямо говорят, что три весенних игры в российской Премьер-лиге и будут тестом для "Ростов-арены". В Калининграде, Волгограде, Самаре, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге и Саранске о сроках предпочитают молчать, но картина и без слов понятна: осень 2017-го — не лучшее время для тестов. Забивака и Ко поедут "на село" попозже. А пока руководители российских регионов выполняют январское распоряжение Минспорта России, в котором прямо говорится о помощи клубам из городов, где будут проводиться матчи ЧМ-2018. Лучше всех с задачей справились в Саранске и Волгограде. "Мордовия", как говорилось выше, на сегодняшний момент клуб ПФЛ, это последняя из трёх профессиональных лиг России. Команда в мае по собственной глупости вылетела из ФНЛ, не сумев обыграть владивостокский "Луч" у себя дома. В итоге должны были "утонуть" оба клуба, но Владивосток спасли отказом Читы от повышения в классе. За год Мордовия должна вернуться в ФНЛ, очистившись от долгов. Их копили несколько лет, в итоге получилась изрядная сумма. По нашим данным — 40 миллионов рублей. Теперь всё это — история, пусть и неприятная. Ещё в январе её игроки не знали, когда начнутся тренировки, а сегодня клуб выплатил все долги, рассчитавшись даже с теми, кто давно покинул Саранск и атаковал клуб в Палате разрешения споров РФС.

Стадион в Саранске, апрель 2017 года. Фото: © РИА Новости/Максим Богодвид

Виталия Мутко в Саранске услышали, вернув в футбол бизнесмена Сергея Сиушова. Он несколько лет активно помогал команде, сделал её участницей турнира для клубов РФПЛ, а потом отошел от дел, сменив попутно направление развития в бизнесе. Сейчас самый богатый человек республики руководит группой компаний "Сфера", которая занимается строительством, агропромышленностью и поддержкой бизнеса. Любопытная деталь — представителям ФИФА для тестирования саранской арены, видимо, придётся ехать на матч третьего по силе дивизиона чемпионата России. Наиболее вероятные варианты открытия 45-тысячной арены: матч "Мордовия" — "Сызрань-2003" или игра "Мордовия" — "КамАЗ". В Самаре за клубом стоит мощный регион, который возглавляет бывший губернатор Мордовии, искренне любящий футбол и притащивший ЧМ-2018 в родные для себя края. Теперь Николай Меркушкин рулит Самарской областью, и на Волге делают всё, чтобы "Крылья" вернулись в Премьер-лигу за сезон. Клубу сохранили бюджет (это примерно 850 миллионов рублей), пригласили на место главного тренера Андрея Тихонова, увели у конкурента из Красноярска четырёх ключевых игроков и готовы вкладывать и дальше, лишь бы летом 2018-го быть в РФПЛ.

Андрей Тихонов. Фото: Twitter/aef_tweets

В Волгограде "Ротор" весной из ПФЛ как раз выбрался, а клуб создал ещё одну команду, заявив её в турнир, где недавно играл "основой". Всё делалось в такой спешке, что РФС поначалу отказал в лицензии волгоградцам, решившим провести сезон в ПФЛ под названием "Зенит". Идея не прошла, но "Роторы" получат из регионального бюджета и пула спонсоров как минимум 250 млн рублей. В премьер-лигу с такой суммой вернуться нельзя, но жить спокойной сытой жизнью — можно. Хуже всех дела, если говорить о перспективах загрузки арен ЧМ-2018, у "Лужников" и Сочи. В Москве, правда, можно найти варианты, как заполнить самую статусную и большую арену нашей страны. Есть сборные, есть "Арарат". Этому клубу уже будущим летом может потребоваться хороший стадион. Есть ещё "Торпедо", которое мыкается сегодня в ПФЛ, но теоретически может и "ожить", отыскав инвестора под своё громкое имя. В Сочи "Фишт" пока пустует, хотя весной матч "Ротора" и местного клуба собрал в ПФЛ семь тысяч зрителей. В июне инвесторы ФК "Сочи" приняли решение отказаться от дальнейшего участия команды — пока на год — в профессиональных турнирах, спустив команду в Первенство Краснодарского края. "Фишт" как запасную арену заявил "Локомотив", там, наверное, может провести несколько матчей еврокубков кто-то из наших клубов, выступающих в Европе, но такой арене нужен "якорный" арендатор, команда, которая обживёт стадион.

Стадион "Фишт" в Сочи перед матчем Кубка конфедераций Австралия — Германия. Фото: © РИА Новости/