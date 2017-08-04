Песков переадресовал правительству вопрос об изъятии части полномочий у регионов

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов, заявил, что правительственные инициативы могут комментировать непосредственно в правительстве, но не в Кремле.

Отметим, согласно законопроекту, предлагается изымать полномочия у регионов не только в случае их ненадлежащего исполнения или неисполнения в связи со стихийным бедствием или катастрофой, но и в случае "если необходимо их исполнение федеральными органами исполнительной власти для реализации мероприятий по обороне страны и безопасности государства, международных и общенациональных мероприятий".