Умер композитор игровых серий Silent Hill и Dishonored

О смерти Дэниела Лихта сообщило агентство Evolution Music Partners, которое долгое время работало с композитором. Причиной смерти стало развитие редкой формы саркомы, злокачественной опухоли.

За свою карьеру Лихт успел поработать в сферах видеоигр, кино и сериалов. Наиболее известными работами композитора стали саундтреки для хорроров Silent Hill: Downpour и Silent Hill: Book of Memories, а также его композиции, которые можно услышать в серии игр Dishonored. Также Дэниел написал музыкальное сопровождение для сериала "Декстер".

Дэниелу Лихту было всего 60 лет.