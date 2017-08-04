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Опубликовано 4 августа 2017, 16:27

В Сети появился трейлер второго сезона игрового сериала Batman

Студия Telltale поделилась дебютным трейлером игрового сериала Batman: The Enemy Within, который продолжит историю Тёмного Рыцаря.

Скриншот &copy; L!FE&nbsp;

Скриншот © L!FE 

Первый сезон игрового сериала Batman от Telltale начался в 2016 году, а Batman: The Enemy Within станет его прямым продолжением.

В этот раз главным антагонистом станет давний враг Бэтмена, известный как Эдвард Нигма. Поклонники персонажа могут ожидать появление и других известных героев, в том числе Джокера и Аманды Уоллер, которая создала Отряд самоубийц.

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В Сети появился трейлер второго сезона игрового сериала Batman

Скриншот © L!FE

Первый эпизод Batman: The Enemy Within выйдет на PC, PS4 и Xbox One 8 августа этого года.

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Станислав Погорский
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