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Опубликовано 4 августа 2017, 16:51

Activision тизерит обновлённые версии культовых игр

Фото: &copy;&nbsp;facebook.com/Activision

Фото: © facebook.com/Activision

Издатель Activision намекнул на скорый анонс обновлённых версий классических игр с PS1.

Компания Activision в рамках очередного ежеквартального отчёта сообщила, что осталась крайне довольна продажами сборника Crash Bandicoot N. Sane Trilogy. Основываясь на финансовом успехе и восторженных отзывах критиков и игроков, Activision планирует выпустить обновлённые версии и других классических хитов.

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Фото: © facebook.com/Activision

Долгое время в Сети появлялись различные спекуляции насчёт того, что Activision вскоре анонсирует обновлённые версии Crash Team Racing и трилогии Spyro с консоли PS1. Похоже, именно на это и намекает компания.

Crash Bandicoot N. Sane Trilogy доступна на PS4.

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Станислав Погорский
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