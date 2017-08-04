Activision тизерит обновлённые версии культовых игр

Компания Activision в рамках очередного ежеквартального отчёта сообщила , что осталась крайне довольна продажами сборника Crash Bandicoot N. Sane Trilogy. Основываясь на финансовом успехе и восторженных отзывах критиков и игроков, Activision планирует выпустить обновлённые версии и других классических хитов.

Долгое время в Сети появлялись различные спекуляции насчёт того, что Activision вскоре анонсирует обновлённые версии Crash Team Racing и трилогии Spyro с консоли PS1. Похоже, именно на это и намекает компания.

Crash Bandicoot N. Sane Trilogy доступна на PS4.