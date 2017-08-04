Опыты на мышах показали, что те из них, у кого в кишечнике жили типичные для них бактерии, реже погибали от осложнений, вызванных гриппом.

Учёные из США и России в ходе экспериментов установили, что наличие в кишечнике бактерий Clostridium orbiscindens упрощает борьбу организма с вирусом гриппа и осложнениями, с ним связанными. По всей видимости, они делают это, расщепляя флавоноиды, входящие в состав чёрного чая и красного вина. Соответствующая статья опубликована в Science.

Авторы провели эксперимент, в котором одной группе мышей, специально заражённых гриппом, давали с едой антибиотики, а другой — нет. У первых и вторых концентрация вируса в тканях была одинаковой. Однако вторая группа тяжелее переносила болезнь и её последствия. В частности, у них чаще были осложнения на лёгкие, в том числе те, от которых они умирали. Как удалось выяснить, замерив уровень интерферона первого типа у подопытных животных, первая группа вырабатывала больше этого вещества. Интерферон — ключевой стимулятор нормального иммунного ответа. Без него организм почти не может защищаться от вируса гриппа.

Исследователи предположили, что это связано с работой каких-то кишечных бактерий, разлагающих вещества, из которых организм синтезирует интерферон первого типа. Млекопитающие получают его, как правило, используя как "кирпичики" молекулы дезаминотирозина. Добавив в еду ещё одной группы подопытных (получавших с едой антибиотики) дезаминотирозин, учёные убедились, что тяжесть осложнений от болезни при этом заметно снизилась. В кишечниках второй группы были найдены бактерии Clostridium orbiscindens. Из более ранних работ известно, что они эффективно расщепляют флавоноиды из еды и тем самым способствуют выработке дезаминотирозина.