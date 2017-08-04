Антибиотики повысили вероятность смертельных осложнений после гриппа
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Опыты на мышах показали, что те из них, у кого в кишечнике жили типичные для них бактерии, реже погибали от осложнений, вызванных гриппом.
Учёные из США и России в ходе экспериментов установили, что наличие в кишечнике бактерий Clostridium orbiscindens упрощает борьбу организма с вирусом гриппа и осложнениями, с ним связанными. По всей видимости, они делают это, расщепляя флавоноиды, входящие в состав чёрного чая и красного вина. Соответствующая статья опубликована в Science.
Авторы провели эксперимент, в котором одной группе мышей, специально заражённых гриппом, давали с едой антибиотики, а другой — нет. У первых и вторых концентрация вируса в тканях была одинаковой. Однако вторая группа тяжелее переносила болезнь и её последствия. В частности, у них чаще были осложнения на лёгкие, в том числе те, от которых они умирали. Как удалось выяснить, замерив уровень интерферона первого типа у подопытных животных, первая группа вырабатывала больше этого вещества. Интерферон — ключевой стимулятор нормального иммунного ответа. Без него организм почти не может защищаться от вируса гриппа.
Исследователи предположили, что это связано с работой каких-то кишечных бактерий, разлагающих вещества, из которых организм синтезирует интерферон первого типа. Млекопитающие получают его, как правило, используя как "кирпичики" молекулы дезаминотирозина. Добавив в еду ещё одной группы подопытных (получавших с едой антибиотики) дезаминотирозин, учёные убедились, что тяжесть осложнений от болезни при этом заметно снизилась. В кишечниках второй группы были найдены бактерии Clostridium orbiscindens. Из более ранних работ известно, что они эффективно расщепляют флавоноиды из еды и тем самым способствуют выработке дезаминотирозина.
Осложнения после гриппа ежегодно являются причиной смерти примерно 113 детей в США. Всего в мире от них погибает не менее 250 000 человек в год (данные ВОЗ). Это значит, что поддержание здорового микробиома во время гриппа может спасти заметное число жизней, особенно если оно будет сопровождаться получением флавоноидов с едой. Среди наиболее доступных источников этих веществ — чёрный чай, красное вино, а также некоторые ягоды, например, голубика и черника. Напротив, пероральный приём антибиотиков широкого спектра действия во время гриппа может нанести удар по клостридиям в кишечнике и повысить вероятность опасных и часто летальных осложнений после этой болезни.