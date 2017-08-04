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Опубликовано 4 августа 2017, 17:51

Действие The Last of Us: Part II разворачивается в Сиэтле

Фото: &copy; Sony Interactive Entertainment Europe Limited

Фото: © Sony Interactive Entertainment Europe Limited

Поклонники серии The Last of Us смогли узнать место действие сиквела, проведя расследование по концепт-артам игры.

До сих пор Naugthy Dog официально представила только тизер The Last of Us: Part II. Поскольку на момент анонса сообщалось, что игра находится на очень раннем этапе разработки, авторы не спешат делиться новыми подробностями. Но фанатам всё-таки удалось кое-что узнать по доступным материалам.

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Действие The Last of Us: Part II разворачивается в Сиэтле

Фото: © Sony Interactive Entertainment Europe Limited

Несколько энтузиастов заметили, что на концепт-артах игры и в трейлере изображены здания, которые реально существуют в Сиэтле. Изначально человек, выдвинувший теорию, не смог предоставить весомых доказательств. Но с помощью других ему удалось установить, что здание с надписью Driftwood и одна из подземных парковок действительно идентичны тем, что есть в Сиэтле.

The Last of Us: Part II находится в разработке и выйдет на PS4.

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