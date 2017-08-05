ПСЖ представил Неймара на переполненном домашнем стадионе — видео
Фото: © Reuters/Christian Hartmann
На стадионе "Парк де пренс" в Париже прошла презентация бразильца в качестве футболиста "Пари Сен-Жермен".
25-летнего нападающего, впервые надевшего форму новой команды, встречали несколько десятков тысяч болельщиков. Фанаты ПСЖ скандировали имя Неймара.
Neymar ! Neymar ! @neymarjr ! pic.twitter.com/f3fqTkIp5W— PSG Officiel (@PSG_inside) 5 августа 2017 г.
В то же время новобранец команды Унаи Эмери не сможет дебютировать за ПСЖ в матче 1-го тура против "Амьена", так как необходимые документы по трансферу не были переданы в лигу до полуночи.
La rencontre entre @neymarjr et les supporters au Parc ! pic.twitter.com/T3Fw98X2cv— PSG Officiel (@PSG_inside) 5 августа 2017 г.
Напомним, Неймар перешёл в "ПСЖ" из "Барселоны". Сумма трансфера составила 222 млн евро, что стало новым рекордом за всю историю футбола.