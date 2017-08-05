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Регион
Опубликовано 5 августа 2017, 15:02

ПСЖ представил Неймара на переполненном домашнем стадионе — видео

Фото: &copy; Reuters/Christian Hartmann

Фото: © Reuters/Christian Hartmann

На стадионе "Парк де пренс" в Париже прошла презентация бразильца в качестве футболиста "Пари Сен-Жермен".

25-летнего нападающего, впервые надевшего форму новой команды, встречали несколько десятков тысяч болельщиков. Фанаты ПСЖ скандировали имя Неймара.

В то же время новобранец команды Унаи Эмери не сможет дебютировать за ПСЖ в матче 1-го тура против "Амьена", так как необходимые документы по трансферу не были переданы в лигу до полуночи.

Напомним, Неймар перешёл в "ПСЖ" из "Барселоны". Сумма трансфера составила 222 млн евро, что стало новым рекордом за всю историю футбола.

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Дмитрий Кузнецов
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