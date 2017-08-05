"Халл" Слуцкого свёл вничью первый матч в чемпионате Англии

В первом туре Чемпионшипа, второго по силе дивизиона чемпионата Англии, подопечные российского тренера сыграли в гостях вничью против команды Джона Терри, бирмингемской "Астон Виллы", — 1:1.

Разумеется, английские СМИ (которые, кстати, всерьёз следят за Чемпионшипом и низшими лигами, в отличие от наших) до матча интересовала персона Леонида Слуцкого. Его характеризовали как интеллигентного человека. Большое внимание обращалось на его отношения с Романом Абрамовичем и учёбу на "Стэмфорд Бридж" в преддверии назначения в "Халл Сити".

Слуцкий читает программку перед матчем. Фото с сайта The Guardian

Английское приключение Леонида Слуцкого началось с холодного душа. Уже на 7-й минуте "Астон Вилла" закончила одну из атак с правого фланга голом оставшегося свободным в штрафной Габриэля Агбонлахора.

После гола англичанин пожелал выздоровления своему другу из клуба "Вулверхэмптона" Карлу Икеме, которому на неделе врачи поставили страшный диагноз — лейкемия. Однако после перерыва тренерский талант Слуцкого стал понятен и английской аудитории: "Халл" заиграл гораздо активнее, прижав соперника к штрафной. Как писала в онлайне The Guardian, "не знаем, что Слуцкий сказал своим игрокам в перерыве, но они взяли игру в свои руки. В любом случае Леонид много учится, и его английский лучше, чем наш русский". Все указания уроженец Волгограда давал на английском языке без переводчика. А вот знаменитой "качки" от Слуцкого англичане не увидели: всё игровое время российский наставник провёл на ногах, хотя волновался всё равно очень заметно. И на 63-й минуте усилия "Халла" наконец-то принесли результат: счёт сравнял Джаррод Боуэн.

На последних минутах ближе к победе была "Вилла", а "тигры" перешли на игру на отбой. Тем не менее ничью "Халл" удержал, а при таком составе и полном стадионе в Бирмингеме этот результат можно считать успешным. Сам Леонид Викторович после поединка светился от счастья и сказал, что для него это "невероятное приключение, когда временами думаешь, что всё это происходит не с тобой".