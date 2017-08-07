Фанат добавил новую локацию в игру "Ведьмак-3"

Если вы прошли все задания и исследовали земли, то теперь появился повод снова вернуться в игру.

Пользователь форума под псевдонимом SkacikPL опубликовал дополнение к ролевой игре "Ведьмак-3: Дикая охота". Модификация получила название Devil’s Pit.

По словам энтузиаста, его модификация улучшает одноимённую локацию из оригинальной игры: теперь там появились новые пещеры и другой дополнительный контент. Например, теперь в яме можно встретить несколько NPC, среди которых есть новые персонажи.

В игре "Ведьмак-3" появилась новая локация Фото: © Кадр из видео YouTube/Enter the Devil's Pit — Witcher 3 modification