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Опубликовано 7 августа 2017, 09:49

Фанат добавил новую локацию в игру "Ведьмак-3"

Если вы прошли все задания и исследовали земли, то теперь появился повод снова вернуться в игру.

Пользователь форума под псевдонимом SkacikPL опубликовал дополнение к ролевой игре "Ведьмак-3: Дикая охота". Модификация получила название Devil’s Pit.

По словам энтузиаста, его модификация улучшает одноимённую локацию из оригинальной игры: теперь там появились новые пещеры и другой дополнительный контент. Например, теперь в яме можно встретить несколько NPC, среди которых есть новые персонажи.

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В игре "Ведьмак-3" появилась новая локация

Фото: © Кадр из видео YouTube/Enter the Devil's Pit — Witcher 3 modification

Также фанат добавил в игру нового спутника для главного героя — наёмницу по имени Виктория. В RPG появилось 19 новых предметов: одежда, меч, кинжалы, бомбы.

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Сергей Сурепин
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