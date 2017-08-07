В Middle-earth: Shadow of War будут микроплатежи

Студия Monolith анонсировала систему микроплатежей для Middle-earth: Shadow of War. По словам разработчиков, предметы, купленные за реальные деньги, не предоставят их владельцам преимуществ перед другими пользователями.

Авторы Middle-earth: Shadow of War представили систему микроплатежей Фото: © Flickr/BagoGames

В специальном внутриигровом магазине пользователи смогут приобрести различные сундуки и предметы-усилители, которые позволят получать больше опыта. В сундуках будут находиться броня, оружие, а также новые орки.