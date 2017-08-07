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Опубликовано 7 августа 2017, 09:13

В Middle-earth: Shadow of War будут микроплатежи

Об этом рассказали разработчики игры, пообещав, что система не повлияет на рядовых игроков.

Студия Monolith анонсировала систему микроплатежей для Middle-earth: Shadow of War. По словам разработчиков, предметы, купленные за реальные деньги, не предоставят их владельцам преимуществ перед другими пользователями.

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Авторы Middle-earth: Shadow of War представили систему микроплатежей

Фото: © Flickr/BagoGames

В специальном внутриигровом магазине пользователи смогут приобрести различные сундуки и предметы-усилители, которые позволят получать больше опыта. В сундуках будут находиться броня, оружие, а также новые орки.

Выход Middle-earth: Shadow of War ожидается 10 октября 2017 года на ПК, PlayStation 4 и Xbox One.

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Сергей Сурепин
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