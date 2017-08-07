Глава Минобороны Швеции выступил против вступления страны в НАТО
Флаг Швеции в Стокгольме. Фото: © REUTERS
По словам Петера Хультквиста, членство в военном блоке в целом окажет негативное влияние на ситуацию в регионе.
Министр обороны Швеции Петер Хультквист считает, что стране необходимо самим развивать свои военные ресурсы вместо вступления в НАТО. Членство в альянсе, по мнению политика, только усугубит региональную напряжённость. Об этом сообщает издание The Asahi Shimbun.
— Если подать заявление на вступление в НАТО, это усилит напряжённость в регионе, — прокомментировал Хультквист, отметив, что это может оказать влияние и на Финляндию, которая также не является членом альянса.
Вместе с этим министр заявил, что в первую очередь Швеции необходимо поддерживать собственные военные силы, а также сотрудничать с другими странами в области обороны. По словам Хультквиста, любой эксперимент в сфере стратегической политики несёт огромный риск для Швеции.
Ранее Швеция и Германия подписали договор о расширении военного сотрудничества. Также аналогичные соглашения Швеция заключила с США и Данией.