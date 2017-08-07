"Подлинная звезда эстрады". Путин поздравил Софию Ротару с 70-летним юбилеем
Фото: ©РИА Новости/Екатерина Чеснокова
Российский лидер отметил, что Ротару по праву пользуется большой и поистине всенародной любовью.
Президент России Владимир Путин поздравил народную артистку СССР Софию Ротару c 70-летним юбилеем. Как сообщается на сайте Кремля, глава государства пожелал певице творческого долголетия и здоровья.
— Вы по праву пользуетесь большой, поистине всенародной любовью — как яркая, талантливая певица, подлинная звезда эстрады. Как искренний, обаятельный, душевно щедрый человек, беззаветно преданный искусству, сцене, своим многочисленным поклонникам, — отмечается в поздравительной телеграмме.
За свою карьеру София Ротару выпустила свыше 30 альбомов и исполнила более 400 композиций.