"Подлинная звезда эстрады". Путин поздравил Софию Ротару с 70-летним юбилеем

Российский лидер отметил, что Ротару по праву пользуется большой и поистине всенародной любовью.

Президент России Владимир Путин поздравил народную артистку СССР Софию Ротару c 70-летним юбилеем. Как сообщается на сайте Кремля, глава государства пожелал певице творческого долголетия и здоровья.

— Вы по праву пользуетесь большой, поистине всенародной любовью — как яркая, талантливая певица, подлинная звезда эстрады. Как искренний, обаятельный, душевно щедрый человек, беззаветно преданный искусству, сцене, своим многочисленным поклонникам, — отмечается в поздравительной телеграмме.