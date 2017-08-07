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Регион
Опубликовано 7 августа 2017, 06:50

"Подлинная звезда эстрады". Путин поздравил Софию Ротару с 70-летним юбилеем

Фото: &copy;РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Фото: ©РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Российский лидер отметил, что Ротару по праву пользуется большой и поистине всенародной любовью.

Президент России Владимир Путин поздравил народную артистку СССР Софию Ротару c 70-летним юбилеем. Как сообщается на сайте Кремля, глава государства пожелал певице творческого долголетия и здоровья.

— Вы по праву пользуетесь большой, поистине всенародной любовью — как яркая, талантливая певица, подлинная звезда эстрады. Как искренний, обаятельный, душевно щедрый человек, беззаветно преданный искусству, сцене, своим многочисленным поклонникам, — отмечается в поздравительной телеграмме.

За свою карьеру София Ротару выпустила свыше 30 альбомов и исполнила более 400 композиций.

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Янковская Ольга
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