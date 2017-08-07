Авторы Deus Ex: Mankind Divided объяснили оборванную концовку игры
Нарративный директор Мэри Демарл рассказала о сложностях при работе над крупными проектами.
Студия Eidos Montreal столкнулась с проблемами при создании Deus Ex: Mankind Divided. Это привело к недоумению со стороны фанатов, когда те получили оборванную концовку игры.
Разработчики Deus Ex: Mankind Divided прокомментировали странный финал игры
Фото: © Flickr/BagoGames
По словам Демарл, ей известно, что многих фанатов расстроило то, как завершилась сюжетная линия игры. Она добавила, что разработчикам нужно было больше времени, чтобы исправить ситуацию.
Также нарративный директор Eidos Montreal рассказала, что самое сложное во время работы над крупными проектами — сохранить вдохновение и не потерять мотивацию.