Авторы Deus Ex: Mankind Divided объяснили оборванную концовку игры

Нарративный директор Мэри Демарл рассказала о сложностях при работе над крупными проектами.

Студия Eidos Montreal столкнулась с проблемами при создании Deus Ex: Mankind Divided. Это привело к недоумению со стороны фанатов, когда те получили оборванную концовку игры.

Разработчики Deus Ex: Mankind Divided прокомментировали странный финал игры Фото: © Flickr/BagoGames

По словам Демарл, ей известно, что многих фанатов расстроило то, как завершилась сюжетная линия игры. Она добавила, что разработчикам нужно было больше времени, чтобы исправить ситуацию.