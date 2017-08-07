Авторы Titanfall назвали дату выхода мобильной игры

Разработчики популярного шутера выпустят стратегию в реальном времени в App Store и Google Play.

Руководитель студии Respawn Винс Зампелла заявил, что мобильная игра по мотивам Titanfall выйдет уже на следующей неделе. Стратегия Titanfall: Assault появится 10 августа в App Store и Google Play.

Мобильная версия Titanfall выйдет 10 августа Фото: © Flickr/BagoGames

В Titanfall: Assault игроки возьмут на себя роль командира, отряды под командованием которого должны будут захватывать вражеские территории. Бои будут проходить в уже знакомых для фанатов шутера декорациях.