Авторы Titanfall назвали дату выхода мобильной игры
Разработчики популярного шутера выпустят стратегию в реальном времени в App Store и Google Play.
Руководитель студии Respawn Винс Зампелла заявил, что мобильная игра по мотивам Titanfall выйдет уже на следующей неделе. Стратегия Titanfall: Assault появится 10 августа в App Store и Google Play.
Мобильная версия Titanfall выйдет 10 августа
Фото: © Flickr/BagoGames
В Titanfall: Assault игроки возьмут на себя роль командира, отряды под командованием которого должны будут захватывать вражеские территории. Бои будут проходить в уже знакомых для фанатов шутера декорациях.
Напомним, изначально разработчики планировали выпустить стратегическую карточную игру в реальном времени Titanfall: Frontline. Однако её отменили на стадии бета-тестирования. Затем авторы анонсировали Titanfall: Assault.