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Опубликовано 7 августа 2017, 10:27

Авторы Titanfall назвали дату выхода мобильной игры

Разработчики популярного шутера выпустят стратегию в реальном времени в App Store и Google Play.

Руководитель студии Respawn Винс Зампелла заявил, что мобильная игра по мотивам Titanfall выйдет уже на следующей неделе. Стратегия Titanfall: Assault появится 10 августа в App Store и Google Play.

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Мобильная версия Titanfall выйдет 10 августа

Фото: © Flickr/BagoGames

В Titanfall: Assault игроки возьмут на себя роль командира, отряды под командованием которого должны будут захватывать вражеские территории. Бои будут проходить в уже знакомых для фанатов шутера декорациях.

Напомним, изначально разработчики планировали выпустить стратегическую карточную игру в реальном времени Titanfall: Frontline. Однако её отменили на стадии бета-тестирования. Затем авторы анонсировали Titanfall: Assault.

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Сергей Сурепин
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