Ротару — 70! "Червона рута" советской и российской эстрады

Певица София Ротару отмечает сегодня юбилей — 70 лет. Народная артистка СССР София Михайловна Ротару родилась 7 августа 1947 года в селе Маршинцы Новоселицкого района Черновицкой области Украины.

Любовь к музыке у Софии Ротару с детства: отец певицы Михаил Фёдорович любил петь вместе с женой дома. А старшая сестра Софии Зина после болезни лишилась способности видеть, но зато болезнь обострила слух девушки. Именно Зина научила петь всех младших братьев и сестёр. Поэтому впоследствии не только София, но и Аурика, и Лидия Ротару стали певицами и активно выступали, пели и дуэтом, и трио. А братья Анатолий и Евгений работали в ВИА "Оризонт".

Первый успех пришёл к Софии Ротару в 1962 году. Победа в районном конкурсе художественной самодеятельности открыла ей дорогу на областной смотр, который проходил в городе Черновцы, и там она тоже была первой. В 1964 году она приняла участие уже в республиканском фестивале народных талантов и снова победила! В том же году София Ротару впервые вышла на сцену Кремлёвского дворца съездов.

София поступила на дирижёрско-хоровое отделение Черновицкого музыкального училища.

В 1968 году София Ротару вышла замуж за Анатолия Евдокименко, медовый месяц молодые провели в общежитии 105-го военного завода в Новосибирске, где муж проходил университетскую практику.

Ротару делегировали в Болгарию на IX Всемирный фестиваль молодёжи и студентов, где она завоевала золотую медаль и первую премию в конкурсе исполнителей народных песен.

В 1971 году Евдокименко, ставший не только мужем, но и продюсером Ротару, организовал музыкальный коллектив "Червона рута" при Черновицкой филармонии, солисткой которого стала Ротару. Более 30 лет Анатолий Евдокименко был исполнителем любых её желаний, продюсером, постановщиком программ, режиссёром, директором, телохранителем... Его трагический уход из жизни в 2002 году после тяжёлой продолжительной болезни стал большим ударом для Ротару в её личной жизни.

В 1974 году Ротару поставили практически смертельный диагноз — туберкулёз лёгких. Затем у неё диагностировали астму, а позже на её голосовых связках появились узелки — профессиональная болезнь певцов. Но и это не сломало певицу.

Болезнь победить удалось. Правда, певице пришлось переехать в Крым — только местный целебный морской воздух и спасал её лёгкие. Затем была сделана операция на связках, позже — ещё одна. После неё певица год вынуждена была разговаривать шёпотом.

Ротару выступает до сих пор. Последний раз она вышла на сцену 28 июля в рамках фестиваля "Жара" в Баку.

За свою певческую карьеру Ротару исполнила более 400 песенных произведений, многие из которых стали классикой советской и украинской эстрады. Певица выпустила свыше 30 альбомов, среди её дисков последних лет — "И летит моя душа…" (2011), "Прости" (2013), "Давай устроим лето! (2014), "Зима" (2016).