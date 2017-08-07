Авторы Call of Duty: WWII анонсировали коллекционное издание игры
Разработчики, как и ранее, выпустят эксклюзивное коллекционное издание к выходу шутера.
Издатель Activision и студия Sledgehammer Games представили коллекционное издание Call of Duty: WWII. Шутер о Второй мировой войне получит издание Valor Collection.
Call of Duty: WWII получит коллекционное издание
Фото: © Flickr/BagoGames
Коллекционное издание включает в себя игру, сезонный пропуск, стилбук, набор значков, нашивок, постер, а также бронзовую статуэтку с несколькими солдатами во время высадки в Нормандии.
Выход Call of Duty: WWII ожидается 3 ноября на ПК, PlayStation 4 и Xbox One.