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Опубликовано 7 августа 2017, 11:17

Авторы Call of Duty: WWII анонсировали коллекционное издание игры

Разработчики, как и ранее, выпустят эксклюзивное коллекционное издание к выходу шутера.

Издатель Activision и студия Sledgehammer Games представили коллекционное издание Call of Duty: WWII. Шутер о Второй мировой войне получит издание Valor Collection.

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Call of Duty: WWII получит коллекционное издание

Фото: © Flickr/BagoGames

Коллекционное издание включает в себя игру, сезонный пропуск, стилбук, набор значков, нашивок, постер, а также бронзовую статуэтку с несколькими солдатами во время высадки в Нормандии.

Выход Call of Duty: WWII ожидается 3 ноября на ПК, PlayStation 4 и Xbox One.

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Сергей Сурепин
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