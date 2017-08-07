Депутат Госдумы считает, что некурящим людям положен дополнительный отпуск

Такие люди больше времени проводят на рабочем месте и реже болеют, считает зампред Комитета ГД по охране здоровья.

Некурящим сотрудникам нужно давать дополнительный отпуск, поскольку они не выходят на перекуры, берегут своё здоровье и меньше болеют. Такое мнение в беседе с Лайфом выразил заместитель председателя Комитета Госдумы по охране здоровья Николай Говорин.

— Мы подумываем, чтобы внедрить какие-то экономические рычаги, влияющие на мотивацию здорового образа жизни. Например, пусть человек, который не курит, получит три дополнительных дня оплачиваемого отпуска. Он это заработал, потому что он не бегает на перекуры, он хранит своё здоровье, он ни разу не заболел, — заявил депутат.

Говорин также прокомментировал утверждённый Правительством РФ проект под названием "Формирование здорового образа жизни", целью которого является повышение числа приверженцев ЗОЖ среди населения страны до 60% к 2025 году. Меру депутат назвал очень правильной и своевременной.