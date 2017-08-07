ПСЖ готов купить Неймару напарника за €180 млн

По данным издания, клуб российского бизнесмена Дмитрия Рыболовлева готов отпустить своего лучшего форварда в Париж за €180 миллионов. ПСЖ, в свою очередь, не против выложить кругленькую сумму за француза, однако сделать это, не нарушив правило финансовой фейр-плей, вряд ли получится. Напомним, всего несколько дней назад парижане выкупили бразильского форварда Неймара у "Барселоны", отдав за него рекордные €222 миллиона.

Le Parisien отмечает, что ПСЖ всё же намерен осуществить трансфер Мбаппе и, чтобы избежать санкций УЕФА, французы готовы попрощаться сразу с несколькими именитыми футболистами, в числе которых аргентинский и немецкий полузащитники Анхель Ди Мария и Юлиан Дракслер.