ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 7 августа 2017, 13:26

Северная Корея пообещала США отомстить "тысячу раз"

Фото: &copy; РИА Новости/Владимир Астапкович

Фото: © РИА Новости/Владимир Астапкович

В Пхеньяне считают, что Вашингтон старательно пытается разрушить основы Северной Кореи.

Власти Северной Кореи обещают ввести ответные и серьёзные меры на действия США. Издание Sky News приводит заявление Пхеньяна, где говорится о желании КНДР отомстить Вашингтону "тысячу раз".

— Мы тысячу раз отомстим США за подлые и незаконные действия по отношению к нашей стране и нашему народу, — поясняется в заявлении северокорейских властей.

Более того, в Пхеньяне отмечают, что Вашингтон пытается разрушить основы КНДР.

— Если они думают, что это будет безопасно, потому что они находятся по ту сторону океана, то они сильно ошибаются, — подытожили в Пхеньяне.

BannerImage
Янковская Ольга
  • Новости
  • КНДР (Северная Корея)
  • США
  • В мире
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar