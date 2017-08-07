Северная Корея пообещала США отомстить "тысячу раз"
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В Пхеньяне считают, что Вашингтон старательно пытается разрушить основы Северной Кореи.
Власти Северной Кореи обещают ввести ответные и серьёзные меры на действия США. Издание Sky News приводит заявление Пхеньяна, где говорится о желании КНДР отомстить Вашингтону "тысячу раз".
— Мы тысячу раз отомстим США за подлые и незаконные действия по отношению к нашей стране и нашему народу, — поясняется в заявлении северокорейских властей.
Более того, в Пхеньяне отмечают, что Вашингтон пытается разрушить основы КНДР.
— Если они думают, что это будет безопасно, потому что они находятся по ту сторону океана, то они сильно ошибаются, — подытожили в Пхеньяне.