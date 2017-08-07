Северная Корея пообещала США отомстить "тысячу раз"

В Пхеньяне считают, что Вашингтон старательно пытается разрушить основы Северной Кореи.

Власти Северной Кореи обещают ввести ответные и серьёзные меры на действия США. Издание Sky News приводит заявление Пхеньяна, где говорится о желании КНДР отомстить Вашингтону "тысячу раз".

— Мы тысячу раз отомстим США за подлые и незаконные действия по отношению к нашей стране и нашему народу, — поясняется в заявлении северокорейских властей.

Более того, в Пхеньяне отмечают, что Вашингтон пытается разрушить основы КНДР.