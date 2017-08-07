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Опубликовано 7 августа 2017, 15:44

Объявлена дата выхода дополнения The Frozen Wilds для Horizon: Zero Dawn

Разработчики постапокалиптического экшена Horizon: Zero Dawn объявили дату выхода дополнения.

Сюжетное дополнение The Frozen Wilds для Horizon: Zero Dawn станет доступно на PS4 уже 7 ноября этого года. Об этом сообщил разработчик игры — студия Guerrilla Games.

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Объявлена дата выхода дополнения The Frozen Wilds для Horizon: Zero Dawn

Фото: © Flickr/BagoGames

Действие дополнения развернётся в северных землях, где главной героине Элой предстоит столкнуться с новыми тайнами погибшей цивилизации и смертоносными машинами. The Frozen Wilds добавит в игру совершенно новую локацию и виды врагов.

Horizon: Zero Dawn доступна на PS4.

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Станислав Погорский
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