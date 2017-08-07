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Опубликовано 7 августа 2017, 16:12

Бесплатная игра Path of Exile получила крупное обновление

На серверы условно-бесплатной игры Path of Exile было установлено крупное обновление The Fall of Oriath.

С выходом The Fall of Oriath в Path of Exile появился пятый сюжетный акт, который описывается как кульминация сюжетной кампании игры. Вместе с ним разработчики добавили два новых уровня сложности для самых прокачанных и опытных игроков.

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Бесплатная игра Path of Exile получила крупное обновление

Фото: © Flickr/Tamahikari Tammas

Также после обновления в игре стали доступны новые локации, враги и предметы для героев. Помимо этого разработчики из Grinding Gear Games внесли множество менее значительных изменений, среди которых улучшенный интерфейс карты.

Теперь игроки Path of Exile смогут использовать систему "Пантеон", позволяющую получать особые умения после победы над богами в различных сражениях.

Path of Exile представляет собой условно-бесплатную версию популярной серии Diablo со схожим принципом геймплея и системой развития персонажей.

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Станислав Погорский
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