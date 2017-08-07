Ubisoft рассказала про сюжетную кампанию в Skull & Bones

Skull & Bones оказалась одним из крупнейших анонсов на прошедшей выставке E3 2017. На презентации Ubisoft большой упор был сделан на многопользовательские бои в игре, где каждый игрок был членом экипажа одного из сражающихся кораблей. После этого компания уточнила, что в Skull & Bones будет и сюжет, но не поделилась подробностями.

В недавнем интервью Gamespot креативный директор игры Джастин Фаррен всё-таки ответил на вопрос про сюжетную кампанию. По его словам, история Skull & Bones будет развиваться неспешно и глобально. То есть вне зависимости от того, предпочитает ли игрок участвовать в многопользовательских боях или проходить задания, у него будет ощущение продвижения по сюжету.

Таким образом, Ubisoft, показала, что хочет в будущем разрабатывать как можно больше так называемых игр-сервисов, которые рассчитаны не на быстрое прохождение, а на долгосрочное развитие обновлениями с новым контентом.

Skull & Bones выйдет на PC, PS4 и Xbox One в конце 2018 года.