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Опубликовано 7 августа 2017, 17:17

Студия Monolith ищет разработчиков для новой игры

Авторы серии экшенов Middle-Earth разместили вакансию разработчика для будущей онлайн-игры.

На сайте Time Warner появилась новая вакансия, размещённая игровой студией Monolith. Судя по всему, разработчики серии экшенов Middle-Earth уже занимаются новым проектом.

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Студия Monolith ищет разработчиков для новой игры

Фото: © Кадр из видео

Monolith ищет старшего продюсера, в чьи обязанности войдёт создание и руководство игрой, завязанной на социальных и онлайн-составляющих. Иными словами, студия ищет того, кто возглавит процесс создания сетевых функций, их анализа и тестирования, а также обеспечит взаимодействие между своим отделом и остальной командой. Пока, кроме этого, нет никаких намёков, какой будет будущая игра Monolith.

В этом году, уже 10 октября, студия выпустит игру Middle-Earth: Shadow of War. Она будет доступна на PC, PS4 и Xbox One.

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Станислав Погорский
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