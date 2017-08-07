Студия Monolith ищет разработчиков для новой игры

На сайте Time Warner появилась новая вакансия , размещённая игровой студией Monolith. Судя по всему, разработчики серии экшенов Middle-Earth уже занимаются новым проектом.

Monolith ищет старшего продюсера, в чьи обязанности войдёт создание и руководство игрой, завязанной на социальных и онлайн-составляющих. Иными словами, студия ищет того, кто возглавит процесс создания сетевых функций, их анализа и тестирования, а также обеспечит взаимодействие между своим отделом и остальной командой. Пока, кроме этого, нет никаких намёков, какой будет будущая игра Monolith.

В этом году, уже 10 октября, студия выпустит игру Middle-Earth: Shadow of War. Она будет доступна на PC, PS4 и Xbox One.