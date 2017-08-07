Количество игроков Rainbow Six Siege превысило 20 миллионов человек

Согласно последнему отчёту Ubisoft, количество игроков Tom Clancy's Rainbow Six Siege превысило 20 миллионов человек, при этом ежедневно в игру заходят в среднем 2,3 миллиона пользователей. Тем самым компании удалось достичь поставленной цели — выпустить шутер, который останется популярным и спустя год после релиза.

Rainbow Six Siege была выпущена на PC, PS4 и Xbox One в 2015 году и с тех пор получила множество крупных обновлений. Долгое время после релиза разработчики решали многочисленные технические проблемы, а после этого радовали поклонников регулярным пополнением контента.

Генеральный директор Ubisoft Ив Гиймо привёл Rainbow Six Siege в качестве примера игр, которые по-новому адаптируются под условия рынка. По его словам, Ubisoft будет стараться поддерживать свои новые игры регулярными обновлениями вместо выпуска полноценных продолжений.