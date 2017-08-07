Количество игроков Rainbow Six Siege превысило 20 миллионов человек
Ubisoft поделилась новой статистикой по аудитории командного стратегического шутера Rainbow Six Siege.
Согласно последнему отчёту Ubisoft, количество игроков Tom Clancy's Rainbow Six Siege превысило 20 миллионов человек, при этом ежедневно в игру заходят в среднем 2,3 миллиона пользователей. Тем самым компании удалось достичь поставленной цели — выпустить шутер, который останется популярным и спустя год после релиза.
Количество игроков Rainbow Six Siege превысило 20 миллионов человек
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Rainbow Six Siege была выпущена на PC, PS4 и Xbox One в 2015 году и с тех пор получила множество крупных обновлений. Долгое время после релиза разработчики решали многочисленные технические проблемы, а после этого радовали поклонников регулярным пополнением контента.
Генеральный директор Ubisoft Ив Гиймо привёл Rainbow Six Siege в качестве примера игр, которые по-новому адаптируются под условия рынка. По его словам, Ubisoft будет стараться поддерживать свои новые игры регулярными обновлениями вместо выпуска полноценных продолжений.