Скелеты из шкафа Курта Кобейна показали на художественной выставке в Сиэтле

Картины Кобейна, как и всё творчество группы Nirvana, пропитаны эстетикой гранжа

Одна из работ в 1992 году украсила обложку альбома-компиляции Incesticide

Рисунки Кобейна были надёжно спрятаны от посторонних глаз и после смерти автора ни разу не демонстрировались широкой публике

Гитара Кобейна Fender Jaguar

Набросок будущего комикса

Так, по мнению автора, должен выглядеть ребёнок в утробе матери, злоупотребляющей крэком

Кобейн утверждал, что подсел на героин в попытках притупить боли в желудке, которые мучили его с самого детства

Музыкант был обнаружен мёртвым у себя дома в Сиэтле 8 апреля 1994 года. По официальной версии, он застрелился из ружья