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Регион
Опубликовано 8 августа 2017, 07:57

Скелеты из шкафа Курта Кобейна показали на художественной выставке в Сиэтле

Оглавление
Картины Кобейна, как и всё творчество группы Nirvana, пропитаны эстетикой гранжа
Одна из работ в 1992 году украсила обложку альбома-компиляции Incesticide
Рисунки Кобейна были надёжно спрятаны от посторонних глаз и после смерти автора ни разу не демонстрировались широкой публике
Гитара Кобейна Fender Jaguar
Набросок будущего комикса
Так, по мнению автора, должен выглядеть ребёнок в утробе матери, злоупотребляющей крэком
Кобейн утверждал, что подсел на героин в попытках притупить боли в желудке, которые мучили его с самого детства
Музыкант был обнаружен мёртвым у себя дома в Сиэтле 8 апреля 1994 года. По официальной версии, он застрелился из ружья

В выставочном центре Сиэтла состоялся посмертный дебют местного художника, больше известного миру как лидер группы Nirvana Курт Кобейн, сообщает Bored Panda. Его картины, рисунки и скетчи долгое время прозябали в тени песен, и вот наконец благодаря стараниям калифорнийского музея UTA Artist Space поклонники культового музыканта смогли насладиться новыми гранями его таланта.

Картины Кобейна, как и всё творчество группы Nirvana, пропитаны эстетикой гранжа

View post on imgur.com

Одна из работ в 1992 году украсила обложку альбома-компиляции Incesticide

View post on imgur.com

Рисунки Кобейна были надёжно спрятаны от посторонних глаз и после смерти автора ни разу не демонстрировались широкой публике

View post on imgur.com

Гитара Кобейна Fender Jaguar

View post on imgur.com

Набросок будущего комикса

View post on imgur.com

Так, по мнению автора, должен выглядеть ребёнок в утробе матери, злоупотребляющей крэком

View post on imgur.com

Кобейн утверждал, что подсел на героин в попытках притупить боли в желудке, которые мучили его с самого детства

View post on imgur.com

Музыкант был обнаружен мёртвым у себя дома в Сиэтле 8 апреля 1994 года. По официальной версии, он застрелился из ружья

View post on imgur.com
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Семен Хафизов
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