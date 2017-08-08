Скелеты из шкафа Курта Кобейна показали на художественной выставке в Сиэтле
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Картины Кобейна, как и всё творчество группы Nirvana, пропитаны эстетикой гранжа
Одна из работ в 1992 году украсила обложку альбома-компиляции Incesticide
Рисунки Кобейна были надёжно спрятаны от посторонних глаз и после смерти автора ни разу не демонстрировались широкой публике
Гитара Кобейна Fender Jaguar
Набросок будущего комикса
Так, по мнению автора, должен выглядеть ребёнок в утробе матери, злоупотребляющей крэком
Кобейн утверждал, что подсел на героин в попытках притупить боли в желудке, которые мучили его с самого детства
Музыкант был обнаружен мёртвым у себя дома в Сиэтле 8 апреля 1994 года. По официальной версии, он застрелился из ружья
В выставочном центре Сиэтла состоялся посмертный дебют местного художника, больше известного миру как лидер группы Nirvana Курт Кобейн, сообщает Bored Panda. Его картины, рисунки и скетчи долгое время прозябали в тени песен, и вот наконец благодаря стараниям калифорнийского музея UTA Artist Space поклонники культового музыканта смогли насладиться новыми гранями его таланта.