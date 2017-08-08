В Нигерии жертвами группировки "Боко харам" стали более 30 мирных жителей

Террористы нагрузили одну из лодок телами погибших рыбаков и отправили её к местным властям.

По меньшей мере 31 человек погиб при атаке боевиков террористической группировки "Боко харам" на остров на северо-востоке Нигерии. Все погибшие были рыбаками. Об этом сообщает агентство Франс-Пресс.

Вооружённые джихадисты напали на острова Дугури и Дабар Ванзам в районе озера Чад, стреляя по людям, которые работали в этой области.

Новость об атаке разлетелась не сразу, так как экстремисты уничтожили телекоммуникационные вышки в ходе одного из нападений несколько лет назад.

— Террористы разделились на две группы. В то время как первая группа атаковала Дугури, вторая часть отправилась на соседний остров, где жестоко расправилась с 17 рыбаками, — сообщил один из уцелевших жителей острова.

Ещё одного человека экстремисты пощадили, чтобы тот передал послание местным властям. Боевики нагрузили его лодку телами погибших и отправили вместе с ним в качестве предупреждения, что никто не смеет ловить рыбу в озере.