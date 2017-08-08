Игровой аналитик раскритиковал цену Xbox One X

Игровой аналитик Майкл Пактер считает, что причина провала Xbox One X кроется в высокой цене консоли, а не в отсутствии эксклюзивных игр. Стоимость Xbox One X — 500 долларов (больше 30 тысяч рублей).

Пактер добавил, что Xbox One X не продастся хорошо, потому что стоит в два раза дороже PlayStation 4. Аналитик считает, что обычные игроки не будут тратить деньги на такую дорогую консоль.