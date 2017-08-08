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Регион
Опубликовано 8 августа 2017, 08:15

Игровой аналитик раскритиковал цену Xbox One X

Эксперт сравнил покупку более мощной консоли от американской компании Microsoft с выбором Porsche вместо BMW.

Фото &copy; REUTERS/Kevork Djansezian

Фото © REUTERS/Kevork Djansezian

Игровой аналитик Майкл Пактер считает, что причина провала Xbox One X кроется в высокой цене консоли, а не в отсутствии эксклюзивных игр. Стоимость Xbox One X — 500 долларов (больше 30 тысяч рублей).

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Аналитик считает завышенную цену главной проблемой Xbox One X

Фото © REUTERS/Kevork Djansezian

Пактер добавил, что Xbox One X не продастся хорошо, потому что стоит в два раза дороже PlayStation 4. Аналитик считает, что обычные игроки не будут тратить деньги на такую дорогую консоль.

Напомним, Xbox One X поступит в продажу 7 ноября 2017 года.

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Сергей Сурепин
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