Игровой аналитик раскритиковал цену Xbox One X
Эксперт сравнил покупку более мощной консоли от американской компании Microsoft с выбором Porsche вместо BMW.
Фото © REUTERS/Kevork Djansezian
Игровой аналитик Майкл Пактер считает, что причина провала Xbox One X кроется в высокой цене консоли, а не в отсутствии эксклюзивных игр. Стоимость Xbox One X — 500 долларов (больше 30 тысяч рублей).
Аналитик считает завышенную цену главной проблемой Xbox One X
Фото © REUTERS/Kevork Djansezian
Пактер добавил, что Xbox One X не продастся хорошо, потому что стоит в два раза дороже PlayStation 4. Аналитик считает, что обычные игроки не будут тратить деньги на такую дорогую консоль.
Напомним, Xbox One X поступит в продажу 7 ноября 2017 года.