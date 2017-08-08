Переиздание Crash Bandicoot отлично продаётся спустя месяц после выхода

Вместе с этим игра стала самым продаваемым эксклюзивом для PlayStation 4 в Великобритании.

Crash Bandicoot N.Sane Trilogy в очередной раз стала лидером продаж в британской рознице. На первой позиции игра провела пять недель. Ещё ни одной другой игре в 2017 году не удавалось продемонстрировать подобные результаты.

Crash Bandicoot N.Sane Trilogy — самый продаваемый эксклюзив для PS4 в Великобритании Фото: © Скриншот из видео Buddha Jones

Исполнительный директор Activision Эрик Хиршберг заявил, что Crash Bandicoot N.Sane Trilogy превзошла все ожидания руководства издателя. В связи с этим уже есть подозрения, что компания переиздаст трилогию Spyro или выпустит новую часть Crash Bandicoot.