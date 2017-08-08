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Опубликовано 8 августа 2017, 10:24

Переиздание Crash Bandicoot отлично продаётся спустя месяц после выхода

Вместе с этим игра стала самым продаваемым эксклюзивом для PlayStation 4 в Великобритании.

Crash Bandicoot N.Sane Trilogy в очередной раз стала лидером продаж в британской рознице. На первой позиции игра провела пять недель. Ещё ни одной другой игре в 2017 году не удавалось продемонстрировать подобные результаты.

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Crash Bandicoot N.Sane Trilogy — самый продаваемый эксклюзив для PS4 в Великобритании

Фото: © Скриншот из видео Buddha Jones

Исполнительный директор Activision Эрик Хиршберг заявил, что Crash Bandicoot N.Sane Trilogy превзошла все ожидания руководства издателя. В связи с этим уже есть подозрения, что компания переиздаст трилогию Spyro или выпустит новую часть Crash Bandicoot.

На втором месте чарта продаж находится GTA V. В руководстве Take-Two считают, что боевик стал обязательной игрой в библиотеке каждого владельца консолей PS4 и Xbox One.

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Сергей Сурепин
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