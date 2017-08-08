PlayerUnknown's Battlegrounds установила новый рекорд
В прошлые выходные в многопользовательский шутер сыграло более 580 тысяч человек одновременно.
Создатель PlayerUnknown's Battlegrounds Брендан Грин объявил об очередном рекорде. В этот раз его игра впервые превысила отметку в 580 тысяч человек, которые зашли поиграть в одно и то же время. Пиковый показатель удалось зафиксировать 6 августа.
В PlayerUnknown's Battlegrounds одновременно сыграло более 580 тысяч человек
Фото: © Кадр из видео YouTube/Русский Мясник
Сейчас PlayerUnknown's Battlegrounds занимает третье место среди всех игр в Steam, уступая только Dota 2 и Counter-Strike: Global Offensive. Последнюю ей удалось обойти по пиковому количеству игроков за день — 519 тысяч против 511 тысяч.
Напомним, в PlayerUnknown’s Battlegrounds уже появились серверы только с видом от первого лица. Сейчас игра находится в раннем доступе. Полноценный релиз запланирован на конец года.