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Регион
Опубликовано 8 августа 2017, 09:51

PlayerUnknown's Battlegrounds установила новый рекорд

В прошлые выходные в многопользовательский шутер сыграло более 580 тысяч человек одновременно.

Создатель PlayerUnknown's Battlegrounds Брендан Грин объявил об очередном рекорде. В этот раз его игра впервые превысила отметку в 580 тысяч человек, которые зашли поиграть в одно и то же время. Пиковый показатель удалось зафиксировать 6 августа.

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В PlayerUnknown's Battlegrounds одновременно сыграло более 580 тысяч человек

Фото: © Кадр из видео YouTube/Русский Мясник

Сейчас PlayerUnknown's Battlegrounds занимает третье место среди всех игр в Steam, уступая только Dota 2 и Counter-Strike: Global Offensive. Последнюю ей удалось обойти по пиковому количеству игроков за день — 519 тысяч против 511 тысяч.

Напомним, в PlayerUnknown’s Battlegrounds уже появились серверы только с видом от первого лица. Сейчас игра находится в раннем доступе. Полноценный релиз запланирован на конец года.

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Сергей Сурепин
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