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Опубликовано 8 августа 2017, 09:28

В Middle-earth: Shadow of War будет ранговый многопользовательский режим

Разработчики решили сделать ставку на многопользовательскую и социальную активность.

Студия Monolith объявила о том, что в Middle-earth: Shadow of War появится многопользовательский режим с ранговой системой. До этого разработчики анонсировали наличие в игре микроплатежей.

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Игроки в Middle-earth: Shadow of War будут соревноваться за лидерство в рейтинге

Фото: © Кадр из видео YouTube/Антон Логвинов

В игре будет два режима — Nemesis и Social Conquest, в котором вам предстоит захватывать крепости других игроков. Можно будет как сразиться с друзьями и не рисковать потерять свои достижения, так и попробовать свои силы в ранговом режиме, однако здесь уже за поражение вы будете терять очки.

Выход Middle-earth: Shadow of War ожидается 10 октября 2017 года на ПК, PlayStation 4 и Xbox One.

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Сергей Сурепин
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