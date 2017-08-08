В Middle-earth: Shadow of War будет ранговый многопользовательский режим
Разработчики решили сделать ставку на многопользовательскую и социальную активность.
Студия Monolith объявила о том, что в Middle-earth: Shadow of War появится многопользовательский режим с ранговой системой. До этого разработчики анонсировали наличие в игре микроплатежей.
Игроки в Middle-earth: Shadow of War будут соревноваться за лидерство в рейтинге
Фото: © Кадр из видео YouTube/Антон Логвинов
В игре будет два режима — Nemesis и Social Conquest, в котором вам предстоит захватывать крепости других игроков. Можно будет как сразиться с друзьями и не рисковать потерять свои достижения, так и попробовать свои силы в ранговом режиме, однако здесь уже за поражение вы будете терять очки.
Выход Middle-earth: Shadow of War ожидается 10 октября 2017 года на ПК, PlayStation 4 и Xbox One.