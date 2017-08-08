В Middle-earth: Shadow of War будет ранговый многопользовательский режим

Студия Monolith объявила о том, что в Middle-earth: Shadow of War появится многопользовательский режим с ранговой системой. До этого разработчики анонсировали наличие в игре микроплатежей.

В игре будет два режима — Nemesis и Social Conquest, в котором вам предстоит захватывать крепости других игроков. Можно будет как сразиться с друзьями и не рисковать потерять свои достижения, так и попробовать свои силы в ранговом режиме, однако здесь уже за поражение вы будете терять очки.