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Опубликовано 8 августа 2017, 08:39

Авторы Counter-Strike: Global Offensive ослабят игровое оружие

Разработчики сообщили о своих намерениях изменить характеристики пистолета-пулемёта Tec-9.

Студия Valve анонсировала изменения пистолетов Counter-Strike: Global Offensive, среди которых есть Tec-9 — популярное оружие, доступное для покупки только при игре за террористов. Оно считается дешёвым, но при этом наносит хороший урон и имеет высокую скорость стрельбы.

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Valve изменит характеристики оружия в Counter-Strike: Global Offensive

Фото: © Counter-Strike: Global Offensive

После обновления первый выстрел Tec-9 будет более метким, но при длительной стрельбе точность снизится. Это усложнит возможность вести огонь очередями.

По словам разработчиков, общее количество боеприпасов станет ниже: 18 патронов вместо 24. В запасе будет 90 патронов вместо 120.

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Сергей Сурепин
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