Авторы Counter-Strike: Global Offensive ослабят игровое оружие
Разработчики сообщили о своих намерениях изменить характеристики пистолета-пулемёта Tec-9.
Студия Valve анонсировала изменения пистолетов Counter-Strike: Global Offensive, среди которых есть Tec-9 — популярное оружие, доступное для покупки только при игре за террористов. Оно считается дешёвым, но при этом наносит хороший урон и имеет высокую скорость стрельбы.
Valve изменит характеристики оружия в Counter-Strike: Global Offensive
Фото: © Counter-Strike: Global Offensive
После обновления первый выстрел Tec-9 будет более метким, но при длительной стрельбе точность снизится. Это усложнит возможность вести огонь очередями.
По словам разработчиков, общее количество боеприпасов станет ниже: 18 патронов вместо 24. В запасе будет 90 патронов вместо 120.