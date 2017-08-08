Авторы Counter-Strike: Global Offensive ослабят игровое оружие

Студия Valve анонсировала изменения пистолетов Counter-Strike: Global Offensive, среди которых есть Tec-9 — популярное оружие, доступное для покупки только при игре за террористов. Оно считается дешёвым, но при этом наносит хороший урон и имеет высокую скорость стрельбы.