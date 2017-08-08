В чилийской больнице врач избил беременную медсестру
Сначала медик схватил женщину за волосы и протащил по коридору, а потом с силой пнул в живот.
В чилийском городе Вальпараисо парамедик избил беременную медсестру. Нападение попало на камеры скрытого наблюдения. Видно, что доктор и медсестра переговариваются в коридоре, когда медик, видимо рассерженный какой-то репликой собеседницы, хватает её за волосы и оттаскивает в сторону. Когда они снова оказываются в зоне видимости камер, медсестра берёт больничные сумки — кажется, перепалка уже закончилась, — но вдруг врач с силой пинает женщину в живот. Как пишет Daily Mail, пострадавшая была беременна.
Мужчина продолжал набрасываться на женщину до того, как на место инцидента прибыли охранники. Врач был отстранён от должностных обязанностей до проведения расследования. Ему, вероятно, грозит уголовное обвинение.