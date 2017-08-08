Сначала медик схватил женщину за волосы и протащил по коридору, а потом с силой пнул в живот.

В чилийском городе Вальпараисо парамедик избил беременную медсестру. Нападение попало на камеры скрытого наблюдения. Видно, что доктор и медсестра переговариваются в коридоре, когда медик, видимо рассерженный какой-то репликой собеседницы, хватает её за волосы и оттаскивает в сторону. Когда они снова оказываются в зоне видимости камер, медсестра берёт больничные сумки — кажется, перепалка уже закончилась, — но вдруг врач с силой пинает женщину в живот. Как пишет Daily Mail, пострадавшая была беременна.