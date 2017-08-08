Милонов предложил запретить бесплатные порносайты

Депутат Госдумы считает, что вход на порталы "для взрослых" должны иметь только совершеннолетние, а пока механизм возрастной верификации в России не отработан, их следует вовсе заблокировать.

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил запретить свободную деятельность порносайтов и их открытую рекламу. Об этом сообщает РИА "Новости", ссылаясь на текст письма Милонова, направленного в Минсвязи.

По мнению депутата, вход на подобные ресурсы должен осуществляться только по паспорту — чтобы туда не могли попасть несовершеннолетние. Пока такой механизм не будет отработан в России, все бесплатные сайты "для взрослых" Милонов предлагает и вовсе запретить.