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Опубликовано 8 августа 2017, 12:54

Милонов предложил запретить бесплатные порносайты

Депутат Государственной Думы РФ Виталий Милонов Фото &copy; РИА Новости/Илья Питалев

Депутат Государственной Думы РФ Виталий Милонов Фото © РИА Новости/Илья Питалев

Депутат Госдумы считает, что вход на порталы "для взрослых" должны иметь только совершеннолетние, а пока механизм возрастной верификации в России не отработан, их следует вовсе заблокировать.

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил запретить свободную деятельность порносайтов и их открытую рекламу. Об этом сообщает РИА "Новости", ссылаясь на текст письма Милонова, направленного в Минсвязи.

По мнению депутата, вход на подобные ресурсы должен осуществляться только по паспорту — чтобы туда не могли попасть несовершеннолетние. Пока такой механизм не будет отработан в России, все бесплатные сайты "для взрослых" Милонов предлагает и вовсе запретить.

Депутат видит серьёзную проблему современного Интернета в лёгкой доступности для несовершеннолетних таких ресурсов. По его мнению, подобная информация может принести вред психическому здоровью ребёнка.

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Элиза Али
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