Как японцы реагируют на каждый запуск ракеты КНДР

Жители северо-западного побережья Японии учились прятаться в бомбоубежищах после того, как Ким Чен Ын объявил о недавних испытаниях баллистической ракеты. На видео, которое снял телеканал BBC видно, как взрослые и дети по сигналу вопящей сирены прятались в помещениях. Голос из громкоговорителя объявил: "Ракета запущена и движется в этом направлении. Всем спрятаться в бетонном здании".

Такие меры стали для японцев необходимостью после того, как Северная Корея на заседании ООН раскритиковала введённые против неё санкции, назвав их нарушением суверенитета и прямым вызовом республике. В заявлении указывается, что Ким Чен Ын отомстит за эту несправедливость и не отступит от укрепления ядерной мощи страны.