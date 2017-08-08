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Опубликовано 8 августа 2017, 15:56

80-летняя пенсионерка протаранила толпу прохожих рядом с больницей в Стокгольме

Фото:&nbsp;expressen.se

Фото: expressen.se

По данным сотрудников правоохранительных органов, пожилая местная жительница просто перепутала газ с тормозом.

80-летняя жительница Стокгольма въехала в толпу людей возле клиники здоровья. Как сообщает The Local, в результате ДТП три человека серьёзно пострадали и были госпитализированы.

В полиции отметили, что ЧП не является террористическим актом, так как пожилая женщина перепутала педали газа и тормоза.

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Янковская Ольга
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