80-летняя пенсионерка протаранила толпу прохожих рядом с больницей в Стокгольме

По данным сотрудников правоохранительных органов, пожилая местная жительница просто перепутала газ с тормозом.

80-летняя жительница Стокгольма въехала в толпу людей возле клиники здоровья. Как сообщает The Local, в результате ДТП три человека серьёзно пострадали и были госпитализированы.