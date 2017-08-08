80-летняя пенсионерка протаранила толпу прохожих рядом с больницей в Стокгольме
Фото: expressen.se
По данным сотрудников правоохранительных органов, пожилая местная жительница просто перепутала газ с тормозом.
80-летняя жительница Стокгольма въехала в толпу людей возле клиники здоровья. Как сообщает The Local, в результате ДТП три человека серьёзно пострадали и были госпитализированы.
В полиции отметили, что ЧП не является террористическим актом, так как пожилая женщина перепутала педали газа и тормоза.