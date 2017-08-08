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Опубликовано 8 августа 2017, 15:58

У игроков в Hellblade: Senua's Sacrifice ограниченное количество жизней

С выходом Hellblade: Senua's Sacrifice игроки узнали, что прогресс прохождения может сброситься из-за слишком частых смертей.

Фото &copy; Valve Corporation

Фото © Valve Corporation

Hellblade: Senua's Sacrifice от Ninja Theory использует необычную механику, серьёзно наказывающую неосторожных игроков. Как оказалось, после определённого количества смертей главная героиня Hellblade, Сенуа, погибнет навсегда, а игроку придётся начать прохождение с начала.

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У игроков в Hellblade: Senua's Sacrifice ограниченное количество жизней

Фото © Valve Corporation

Это правило объясняется в самом начале: игрок вступает в бой, который неизбежно закончится его смертью. После этого на руке главной героини появляется чернь, от которой нельзя избавиться. С каждой последующей смертью недуг будет распространяться по телу девушки всё сильнее, и в конечном счёте болезнь может поглотить её целиком. Если это произойдёт, все сохранения игрока будут стёрты. Отключить эту систему нельзя.

Hellblade: Senua's Sacrifice доступна на PC и PS4.

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Станислав Погорский
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