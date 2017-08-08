У игроков в Hellblade: Senua's Sacrifice ограниченное количество жизней

Это правило объясняется в самом начале: игрок вступает в бой, который неизбежно закончится его смертью. После этого на руке главной героини появляется чернь, от которой нельзя избавиться. С каждой последующей смертью недуг будет распространяться по телу девушки всё сильнее, и в конечном счёте болезнь может поглотить её целиком. Если это произойдёт, все сохранения игрока будут стёрты. Отключить эту систему нельзя.

Hellblade: Senua's Sacrifice доступна на PC и PS4.