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Опубликовано 8 августа 2017, 17:11

Модификация для "Ведьмака-3" превращает Геральта в скейтера

Фото &copy; Wikimedia Commons

Фото © Wikimedia Commons

Один из фанатов The Witcher 3 создал модификацию для игры, позволяющую главному герою передвигаться по миру неожиданным способом.

Сразу несколько модификаций из сборника Geralt of Rivia's Pro Witcher 3 позволяют Геральту использовать невидимый скейтборд для перемещения по миру "Ведьмака-3".

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Модификация для "Ведьмака-3" превращает Геральта в скейтера

Фото © Wikimedia Commons

По замыслу автора, катание на скейте должно заменить функцию "быстрого перемещения", которая изначально есть в игре и позволяет телепортироваться в определённые точки карты.

Также в состав Geralt of Rivia's Pro Witcher 3 входят модификации, увеличивающие скорость движения героя в воде и позволяющие лучше контролировать его атаки во время боя.

"Ведьмак-3" доступен на PC, PS4 и Xbox One.

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Станислав Погорский
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