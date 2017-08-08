Модификация для "Ведьмака-3" превращает Геральта в скейтера

Один из фанатов The Witcher 3 создал модификацию для игры, позволяющую главному герою передвигаться по миру неожиданным способом.

Сразу несколько модификаций из сборника Geralt of Rivia's Pro Witcher 3 позволяют Геральту использовать невидимый скейтборд для перемещения по миру "Ведьмака-3".

По замыслу автора, катание на скейте должно заменить функцию "быстрого перемещения", которая изначально есть в игре и позволяет телепортироваться в определённые точки карты.

Также в состав Geralt of Rivia's Pro Witcher 3 входят модификации, увеличивающие скорость движения героя в воде и позволяющие лучше контролировать его атаки во время боя.

"Ведьмак-3" доступен на PC, PS4 и Xbox One.