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Опубликовано 8 августа 2017, 16:37

Экшен For Honor будет доступен бесплатно на выходных

Ubisoft объявила о проведении бесплатных выходных в For Honor в честь начала нового сезона.

Фото &copy; Ubisoft

Фото © Ubisoft

С 10 по 13 августа For Honor будет доступна для бесплатной игры на PC, PS4 и Xbox One. Для консольных версий будет необходима подписка PS Plus или Xbox Live Gold соответственно. Этой акцией компания Ubisoft хочет привлечь новых игроков перед началом третьего соревновательного сезона в For Honor.

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Экшен For Honor будет доступен бесплатно на выходных

Фото © Ubisoft

Загрузить клиент игры можно будет уже 8 августа. После завершения бесплатных выходных пользователи смогут приобрести полную версию For Honor и сохранить свой прогресс.

Обновления, которые запланированы для третьего сезона For Honor, будут представлены на грядущей игровой выставке Gamescom 2017.

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Станислав Погорский
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