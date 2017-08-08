Экшен For Honor будет доступен бесплатно на выходных
Ubisoft объявила о проведении бесплатных выходных в For Honor в честь начала нового сезона.
Фото © Ubisoft
С 10 по 13 августа For Honor будет доступна для бесплатной игры на PC, PS4 и Xbox One. Для консольных версий будет необходима подписка PS Plus или Xbox Live Gold соответственно. Этой акцией компания Ubisoft хочет привлечь новых игроков перед началом третьего соревновательного сезона в For Honor.
Экшен For Honor будет доступен бесплатно на выходных
Фото © Ubisoft
Загрузить клиент игры можно будет уже 8 августа. После завершения бесплатных выходных пользователи смогут приобрести полную версию For Honor и сохранить свой прогресс.
Обновления, которые запланированы для третьего сезона For Honor, будут представлены на грядущей игровой выставке Gamescom 2017.