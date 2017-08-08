Экшен For Honor будет доступен бесплатно на выходных

С 10 по 13 августа For Honor будет доступна для бесплатной игры на PC, PS4 и Xbox One. Для консольных версий будет необходима подписка PS Plus или Xbox Live Gold соответственно. Этой акцией компания Ubisoft хочет привлечь новых игроков перед началом третьего соревновательного сезона в For Honor.