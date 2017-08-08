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Регион
Опубликовано 8 августа 2017, 15:52

Авторы мобильной MOBA Vainglory потратят 19 миллионов долларов на улучшение игры

Студия Super Evil Megacorp получила крупное финансирование для улучшения игры Vainglory.

Фото &copy; Super Evil Megacorp

Фото © Super Evil Megacorp

Vainglory, мобильная игра в жанре MOBA, была запущена в 2014 году. С тех пор основным режимом проекта были матчи формата "3 на 3" — по Vainglory даже начали проводить крупные турниры. Теперь авторы намерены существенно доработать игру.

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Авторы мобильной MOBA Vainglory потратят 19 миллионов долларов на улучшение игры

Фото © Super Evil Megacorp

Super Evil Megacorp получила финансирование в размере 19 миллионов долларов, которые будут потрачены на расширение офиса студии и поиск новых сотрудников. Дополнительная рабочая сила будет задействована для значительного улучшения движка E.V.I.L., на котором работает Vainglory.

Vainglory является бесплатной игрой и доступна на iOS и Android.

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Станислав Погорский
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