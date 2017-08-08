Ni no Kuni II: Revenant Kingdom получит сезонный пропуск и коллекционное издание

Японская ролевая игра Ni no Kuni II: Revenant Kingdom, вдохновлённая мультфильмами Хаяо Миядзаки, получит сезонный пропуск. Его обладатели смогут загрузить два крупных дополнения, которые будут выпущены спустя какое-то время после выхода игры. Также обладатели пропуска, который будет стоить 20 долларов, получат набор полезных предметов для персонажей.

Bandai Namco также анонсировала коллекционное издание Ni no Kuni II: Revenant Kingdom за 200 долларов. В его состав войдут: сезонный пропуск, картонная коробка с 3D-изображением, плюшевая игрушка, диорама с миниатюрными персонажами игры, арт-бук и диск Blu-Ray с фильмом о создании Ni no Kuni II.

Ni no Kuni II: Revenant Kingdom выйдет на PC и PS4 19 января 2018 года.