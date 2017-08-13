Как погиб "Пахтакор". Тайна крупнейшей авиакатастрофы СССР

Оглавление Полетели Не рассчитал Куриловка Столкновение и первые новости "Это Брежнев всё "купил" Плохие приметы, или Всё наоборот Похороны Игра после похорон Суд и приговор

Самая страшная катастрофа в истории советской авиации и футбола произошла в небе над Днепродзержинском 11 августа 1979 года. В этот день столкнулись два пассажирских самолёта, в одном из которых почти в полном составе летел футбольный клуб "Пахтакор". 178 погибших, десятки семей, лишившихся родных, более 30 лет под грифом "Секретно".

Полетели

Суббота, 11 августа. Ташкент. Раннее утро. 14 футболистов, второй тренер, врач и администратор приезжают в аэропорт, чтобы вылететь на игру с минским "Динамо". Все одеты легко, по погоде, только нападающий Владимир Фёдоров утеплился.

— Ты чего это?

— Да жена собрала, говорит, в Минске холодно.

Ту-154 авиакомпании "Аэрофлот" взлетает в 11:30, без опозданий, из ташкентского аэропорта. За 20 минут до этого из Челябинска стартовал ещё один Ту-134, который направлялся в Кишинёв.

В это время в Харьковском РЦ ЕС УВД на смене находилась команда диспетчеров под руководством Сергея Сергеева. Вместе с ним дежурили Владимир Сумской и Николай Жуковский. Стаж работы последнего составлял всего 2,5 месяца. До сих пор так и остаётся невыясненным, почему рейс сказали курировать стажёру. Более опытному сотруднику — Сумскому — поручили за ним следить. Почему сам Сергеев не делал этого — остаётся загадкой. Причём местным диспетчерам почти каждый день приходилось следить одновременно за десятками самолётов — пункт характеризовался высокой интенсивностью полётов.

Не рассчитал

Молодой диспетчер рассчитал, что лайнеры должны разойтись в небе — они пройдут одну и ту же точку с разницей в три минуты. На самом же деле у экипажей было меньше 60 секунд. Оба самолёта поднялись на высоту 8400 метров и на скорости под 800 км/ч неслись навстречу друг другу.

За пару минут до трагедии Сумской перепроверил расчёты стажёра и похолодел. Диспетчер перехватил управление на себя и закричал, чтобы экипаж одного из Ту срочно поднимался. Ему ответили утвердительно, Сумской выдохнул. Лишь через несколько минут он понял, что "принято" сказали не с того борта — высоту меняла не "тушка", а Ил-62, который по ошибке получил срочный сигнал.

Фото: © РИА Новости / Фред Гринберг

Куриловка

Жители деревни Куриловки в тот день отмечали свадьбу. Прямо во время застолья с неба посыпался "чёрный град". Это уже позже люди разобрали, что буквально на них, а также на расстоянии сотен метров от них рассыпались обломки самолётов, падали останки людей, разорванные в клочья вещи. Красная дорожка одного из лайнеров повисла на проводах. Спасать было уже некого.

По слухам, несколько очевидцев погибли от разрыва сердца. Сейчас в Куриловке стоит обелиск в память о жертвах катастрофы.

Столкновение и первые новости

До сих пор остаются вероятными две версии столкновения. По одной из них лайнеры врезались лоб в лоб. Вторая же гласит, что челябинский самолёт крылом врезался в хвостовую часть ташкентского.

Вторая появилась в связи с тем, что, как предполагается, пилоты могли увидеть борт, несущийся на них, но за мгновение до трагедии. Окончательно разойтись в небе в тот момент у них фактически не было шансов.

На фото хвостовая часть 65816. Фото: © Wikipedia.org

Как позже вспоминали правоохранители, на местах, куда падали обломки, в считаные минуты появились мародеры. Они разыскивали уцелевшие вещи и детали самолётов. Многие же, напротив, осознав, что произошло, упали на колени и стали молиться.

Родственники спортсменов узнали о произошедшем далеко не сразу.

— 12 августа к нам в пансионат неожиданно приехал работник Госкомспорта Узбекистана. Он сообщил, что случилась неприятность: во время обеда вся команда якобы чем-то отравилась и попала в больницу, — вспоминала вдова Владимира Макарова, Алла.

Неладное она почувствовала, оказавшись на борту с другими родственниками футболистов. Кошмарная правда выяснилась уже после прилёта.

"Это Брежнев всё "купил"

Столкновение двух лайнеров было зафиксировано в 13:35. В этот же день в Москве, на стадионе имени Ленина, проходил финал Кубка СССР по футболу. В самом конце игры болельщики слабо следили за происходящим: пошёл слух, что "Пахтакор" разбился в полном составе.

Слухи дошли до того, что на выходе со стадиона многие были уверены — высоту расчистили для Леонида Брежнева. Якобы он направлялся то ли в Крым, то ли из него. Поэтому ни один из бортов не пустили на высоту 10 тысяч метров.

В тот день действительно один из высокопоставленных партийцев совершал перелёт и для него расчистили злополучные 10 тысяч. По одной из версий, это секретарь ЦК КП Украины, по другой — руководитель монгольских коммунистов, направлявшийся в Крым как раз к Брежневу.

Плохие приметы, или Всё наоборот

После авиакатастроф нередко оказывается, что несколько пассажиров опоздали на роковой рейс по чистой случайности: один забыл ключи, машину второго подрезали по пути в аэропорт, третьему позвонили с работы и потребовали вернуться. Злющие пассажиры вбегают в терминал и машут лайнеру рукой — ну не могли больше ждать, и так вылет держали до последнего. Проходит час, два, три, а потом из новостей люди узнают, что противный водила, ужасные пробки или зануда-начальник, сами того не зная, спасли им жизнь.

В случае с "Пахтакором" было всё наоборот. На борт поднялись даже те, кто не должен был вылететь в этот день или вообще пропускал матч в Минске.

Самый молодой из спортсменов, 18-летний Сирожиддин Базаров, должен был оказаться в нынешней столице Белоруссии накануне — вместе со всем дублирующим составом. Но у молодого человека прилетал отец, спортсмен опоздал на борт. Поэтому для него сделали исключение и взяли вместе с основой.

Ещё один футболист — Михаил Ан — не должен был вообще лететь в Минск. Дело в том, что молодой человек получил травму во время предыдущего матча. Он приехал в аэропорт проводить своих товарищей. Но его уговорили лететь ради поддержки своих.

Чемпионат СССР по футболу (Высшая лига). Матч "Динамо" (Москва) — "Пахтакор" (Ташкент). 1978 год. Крайний справа: Михаил Ан. Фото: © РИА Новости / А. Варфоломеев

Впрочем, несколько человек на борт всё-таки не попали. Анатолий Могильный, например, не рассчитал время до аэропорта. На его месте, как вспоминают близкие спортсменов, и оказался Ан.

Один из массажистов команды — Анатолий Дворников — праздновал день рождения. Среди гостей был журналист Олег Якубов. Квартира была недалеко от аэропорта, мужчины решили, что утром просто вместе дойдут до самолёта. Но засиделись и проспали. Старший тренер команды Олег Базилевич по семейным обстоятельствам вылетел в Минск раньше, чем все остальные игроки.

Похороны

Спортсменов хоронили в закрытых гробах 17 августа. Советские СМИ практически никак не освещали произошедшее долгое время. Через неделю после трагедии вышла заметка на последней полосе одной из спортивных газет, в которой содержалось лишь пара предложений: что произошла трагедия и разбилась команда. В газете ЦК КП Узбекистана "Правда Востока" написали небольшой некролог за три дня до похорон.

Однако на церемонии прощания присутствовало всё партийное руководство Узбекистана. Сначала траурный митинг провели в аэропорту Ташкента, после этого гробы несли по городским улицам. Практически все жители вышли проводить футболистов в последний путь. Футболистов, которым прочили чемпионство СССР, похоронили на Боткинском кладбище.

Памятник игрокам футбольной команды "Пахтакор", погибшим в авиакатастрофе 11 августа 1979 года. Боткинское кладбище в Ташкенте. Фото: © РИА Новости / Юрий Тутов

Игра после похорон

Спорткомитет СССР в первые дни после гибели футболистов бросился собирать новую команду. Так как найти в Узбекистане футболистов нужного уровня сочли невозможным, обратились ко всем советским клубам. На клич оперативно отреагировали многие спортсмены, среди которых были футболисты ЦСКА, "Спартака", "Торпедо", "Черноморца"…

Первый матч нового "Пахтакора" состоялся уже 23 августа. Они играли в Ереване против "Арарата". Игра закончилась со счётом 3:1 в пользу хозяев.

Суд и приговор

Владимир Сумской

Разбирательство о причинах авиакатастрофы продолжалось девять месяцев. Подсудимыми по делу проходили Сумской и Жуковский. Почему Сергеев никак не фигурировал не стало понятно даже через три десятилетия.

Основной версией случившегося так и осталась ошибка диспетчеров. Им дали по 15 лет в колонии общего режима. Сумского выпустили через 6 с половиной лет за хорошее поведение. Николай Жуковский, по слухам, покончил с собой в колонии.