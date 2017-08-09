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Регион
Опубликовано 9 августа 2017, 04:25

Три человека пострадали во время протестной акции беженцев в Швеции

Фото: &copy; REUTERS

Фото: © REUTERS

Митингующие требовали, чтобы Миграционное управление не отправляло в Афганистан получивших отказ в убежище мигрантов из-за сложной обстановки в этой стране.

В Стокгольме во время акции протеста мигрантов неизвестные напали на протестующих. Три человека получили ранения. Об этом сообщает телеканал SVT.

— На них напала некая группировка. По нашим сведениям, в них бросили какой-то предмет. Три человека получили лёгкие ранения, — отметила представитель местной полиции Оса Валлентин.

Полиция также сообщает, что манифестация была организована несовершеннолетними беженцами из Афганистана и направлена против миграционных властей страны, которые отказали им в виде на жительство.

Как рассказали сами участники митинга, на них напали 20–30 человек, которые бросили в сидящих на площади переселенцев дымовые шашки.

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Эмила Сидорова
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