Три человека пострадали во время протестной акции беженцев в Швеции
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Митингующие требовали, чтобы Миграционное управление не отправляло в Афганистан получивших отказ в убежище мигрантов из-за сложной обстановки в этой стране.
В Стокгольме во время акции протеста мигрантов неизвестные напали на протестующих. Три человека получили ранения. Об этом сообщает телеканал SVT.
— На них напала некая группировка. По нашим сведениям, в них бросили какой-то предмет. Три человека получили лёгкие ранения, — отметила представитель местной полиции Оса Валлентин.
Полиция также сообщает, что манифестация была организована несовершеннолетними беженцами из Афганистана и направлена против миграционных властей страны, которые отказали им в виде на жительство.
Как рассказали сами участники митинга, на них напали 20–30 человек, которые бросили в сидящих на площади переселенцев дымовые шашки.