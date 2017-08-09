Valve анонсировала новую игру
К сожалению, это не Half-Life 3, а всего лишь коллекционная карточная игра по мотивам Dota 2.
Компания Valve анонсировала новую коллекционную карточную игру Artifact. Разработчики представили трейлер во время проведения чемпионата мира по Dota 2 — The International 7.
Игра будет основана на героях и артефактах Dota 2. У каждого пользователя будет три поля-линии, на которые он выставит пять героев. Каждый ход на поле будут появляться монстры, за убийство вражеских героев игроки получают золото. Можно будет использовать различные предметы и способности.
Artifact — коллекционная карточная игра по Dota 2
Выход Artifact запланирован на 2018 год.