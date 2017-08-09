Valve анонсировала новую игру

К сожалению, это не Half-Life 3, а всего лишь коллекционная карточная игра по мотивам Dota 2.

Игра будет основана на героях и артефактах Dota 2. У каждого пользователя будет три поля-линии, на которые он выставит пять героев. Каждый ход на поле будут появляться монстры, за убийство вражеских героев игроки получают золото. Можно будет использовать различные предметы и способности.