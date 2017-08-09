Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 9 августа 2017, 08:27

Энтузиаст с помощью GTA V воссоздал фильм "Матрица"

Автор — фотограф из Москвы, который ранее проделал аналогичную операцию с "Терминатором".

Михаил Крамер, занимающийся съёмками видео на движке GTA V, опубликовал новый ролик. В нём он представил будущий проект: автор воспроизвёл "Матрицу" в стиле игры от студии Rockstar Games.

Энтузиаст воссоздал два фрагмента из первой и третьей частей "Матрицы". По словам автора, если видео наберёт больше миллиона просмотров, то он начнёт работу над полноценным переносом "Матрицы" на движок GTA V.

image

Фотограф с помощью GTA V воссоздал фильм "Матрица"

Ранее фотограф воспроизводил сцены из фильмов "Терминатор" и "Такси".

BannerImage
Сергей Сурепин
  • Новости
  • Игры
  • матрица
  • gtav
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar