Энтузиаст с помощью GTA V воссоздал фильм "Матрица"

Михаил Крамер, занимающийся съёмками видео на движке GTA V, опубликовал новый ролик. В нём он представил будущий проект: автор воспроизвёл "Матрицу" в стиле игры от студии Rockstar Games.

Энтузиаст воссоздал два фрагмента из первой и третьей частей "Матрицы". По словам автора, если видео наберёт больше миллиона просмотров, то он начнёт работу над полноценным переносом "Матрицы" на движок GTA V.