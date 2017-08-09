Энтузиаст с помощью GTA V воссоздал фильм "Матрица"
Автор — фотограф из Москвы, который ранее проделал аналогичную операцию с "Терминатором".
Михаил Крамер, занимающийся съёмками видео на движке GTA V, опубликовал новый ролик. В нём он представил будущий проект: автор воспроизвёл "Матрицу" в стиле игры от студии Rockstar Games.
Энтузиаст воссоздал два фрагмента из первой и третьей частей "Матрицы". По словам автора, если видео наберёт больше миллиона просмотров, то он начнёт работу над полноценным переносом "Матрицы" на движок GTA V.
Фотограф с помощью GTA V воссоздал фильм "Матрица"
Ранее фотограф воспроизводил сцены из фильмов "Терминатор" и "Такси".