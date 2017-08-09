Златан Ибрагимович стал героем собственной игры
События мобильного экшена, посвящённого шведскому футболисту, разворачиваются в космосе.
Студия Isbit Games анонсировала свой новый проект — мобильную игру Zlatan Legends. Команда из Швеции занимается ей два года.
Zlatan Legends — динамичная мобильная игра в космосе. Шведский футболист Златан Ибрагимович представлен в образе Железного человека.
Футболисту Златану Ибрагимовичу посвятили мобильную игру
Zlatan Legends выйдет 17 августа на iOS. Версия для Android появится позже.