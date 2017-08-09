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Опубликовано 9 августа 2017, 09:14

Златан Ибрагимович стал героем собственной игры

События мобильного экшена, посвящённого шведскому футболисту, разворачиваются в космосе.

Фото: &copy; кадр из видео YouTube/канал ISBIT GAMES

Фото: © кадр из видео YouTube/канал ISBIT GAMES

Студия Isbit Games анонсировала свой новый проект — мобильную игру Zlatan Legends. Команда из Швеции занимается ей два года.

Zlatan Legends — динамичная мобильная игра в космосе. Шведский футболист Златан Ибрагимович представлен в образе Железного человека.

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Футболисту Златану Ибрагимовичу посвятили мобильную игру

Фото: © кадр из видео YouTube/канал ISBIT GAMES

Zlatan Legends выйдет 17 августа на iOS. Версия для Android появится позже.

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Сергей Сурепин
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