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Опубликовано 9 августа 2017, 10:15

Ubisoft открыла новую студию в Стокгольме

Новое подразделение объединит усилия с командой Massive, авторами Tom Clancy's The Division.

Фото: &copy; facebook.com/Ubisoft.Massive

Фото: © facebook.com/Ubisoft.Massive

Компания Ubisoft объявила об открытии нового подразделения в Стокгольме. Студия Ubisoft Stockholm объединит усилия с командой Massive, которая занималась разработкой Tom Clancy's The Division.

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В Стокгольме появилась новая студия Ubisoft

Фото: © facebook.com/Ubisoft.Massive

Руководить подразделением будет Патрик Бах, бывший генеральный менеджер EA DICE. Первый совместный проект двух студий — игра Avatar. В течение двух лет штат расширится на 100 сотрудников. Цель объединения — разработка новых крупных проектов.

Также подразделение в Стокгольме будет сотрудничать с другими студиями Ubisoft по всему миру.

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Сергей Сурепин
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