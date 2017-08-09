Ubisoft открыла новую студию в Стокгольме

Компания Ubisoft объявила об открытии нового подразделения в Стокгольме. Студия Ubisoft Stockholm объединит усилия с командой Massive, которая занималась разработкой Tom Clancy's The Division.

В Стокгольме появилась новая студия Ubisoft Фото: © facebook.com/Ubisoft.Massive

Руководить подразделением будет Патрик Бах, бывший генеральный менеджер EA DICE. Первый совместный проект двух студий — игра Avatar. В течение двух лет штат расширится на 100 сотрудников. Цель объединения — разработка новых крупных проектов.