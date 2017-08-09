На авторов мобильной игры Subway Surfers подали в суд
Причиной этого судебного иска стала продажа рекламным сетям персональных данных детей.
Группа родителей из Калифорнии и Нью-Йорка подала коллективный иск против датских компаний Kiloo и Sybo. По их словам, мобильная игра Subway Surfers не спрашивает у родителей юных игроков разрешения на передачу данных последних.
Создатели Subway Surfers столкнулись с судебным иском
По словам родителей, личные данные собирают другие игры компаний: Frisbee Forever, Spellbinders, Smash Champs и Tesla Tubes. Ответчиками по иску выступят рекламные сети, покупавшие информацию, среди которых AdColony, IronSource, TapJoy и InMobi.
Напомним, Subway Surfers — самая скачиваемая мобильная игра в App Store и Google Play в июле 2017 года.