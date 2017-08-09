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Опубликовано 9 августа 2017, 10:40

На авторов мобильной игры Subway Surfers подали в суд

Фото: &copy; subway-surfers.ru

Фото: © subway-surfers.ru

Причиной этого судебного иска стала продажа рекламным сетям персональных данных детей.

Группа родителей из Калифорнии и Нью-Йорка подала коллективный иск против датских компаний Kiloo и Sybo. По их словам, мобильная игра Subway Surfers не спрашивает у родителей юных игроков разрешения на передачу данных последних.

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Создатели Subway Surfers столкнулись с судебным иском

Фото: © subway-surfers.ru

По словам родителей, личные данные собирают другие игры компаний: Frisbee Forever, Spellbinders, Smash Champs и Tesla Tubes. Ответчиками по иску выступят рекламные сети, покупавшие информацию, среди которых AdColony, IronSource, TapJoy и InMobi.

Напомним, Subway Surfers — самая скачиваемая мобильная игра в App Store и Google Play в июле 2017 года.

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Сергей Сурепин
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