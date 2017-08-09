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Опубликовано 9 августа 2017, 11:19

У храма Воскресения Христова в столице Черногории прогремел взрыв

Фото:&nbsp;Informativa.ba

Фото: Informativa.ba

При детонации взрывного устройства повреждения получили соседние здания и несколько машин.

В Подгорице у храма Воскресения Христова сдетонировало мощное взрывное устройство. Как сообщает гостелевидение Черногории RTCG, взрыв прогремел в офисном здании, которое расположено рядом с православным собором.

Взрыв произошёл в 04:00 по московскому времени. При ЧП никто не погиб, однако был нанесён ущерб соседним зданиям и припаркованным рядом автомобилям.

На месте продолжают работать сотрудники правоохранительных органов. Они устанавливают все обстоятельства ЧП.

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Янковская Ольга
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