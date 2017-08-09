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Регион
Опубликовано 9 августа 2017, 16:43

Северная Корея выпустила марки в честь успешного испытания баллистических ракет

Северная Корея выпустила набор марок, чтобы отметить первые успешные испытания новой межконтинентальной ракеты Hwasong-14. На нескольких марках изображены готовые к запуску и летящие ракеты, ещё на двух – лидер КНДР Ким Чен Ын.

По мнению экспертов, новые баллистические ракеты КНДР могут поражать цели на территории практически всех штатов Америки. Их успешное испытание стало большим шагом в ядерной программе страны.

В честь успешного запуска Hwasong-14 были устроены банкет и концерт, на которых присутствовал сам Ким Чен Ын с супругой.

На одной из марок разместили фотографию лидера КНДР, подписывающего указ об испытаниях баллистической ракеты.

Западные страны нервно отреагировали на проведение Северной Кореей успешных испытаний. Организация Объединённых Наций осудила запуск ракет и наложила на страну новые санкции.

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Татьяна Кондратьева
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  • КНДР
  • КНДР (Северная Корея)
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