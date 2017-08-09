Северная Корея выпустила марки в честь успешного испытания баллистических ракет
Северная Корея выпустила набор марок, чтобы отметить первые успешные испытания новой межконтинентальной ракеты Hwasong-14. На нескольких марках изображены готовые к запуску и летящие ракеты, ещё на двух – лидер КНДР Ким Чен Ын.
По мнению экспертов, новые баллистические ракеты КНДР могут поражать цели на территории практически всех штатов Америки. Их успешное испытание стало большим шагом в ядерной программе страны.
В честь успешного запуска Hwasong-14 были устроены банкет и концерт, на которых присутствовал сам Ким Чен Ын с супругой.
На одной из марок разместили фотографию лидера КНДР, подписывающего указ об испытаниях баллистической ракеты.
Западные страны нервно отреагировали на проведение Северной Кореей успешных испытаний. Организация Объединённых Наций осудила запуск ракет и наложила на страну новые санкции.